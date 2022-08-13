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Son dakika | Bakan Soylu açıkladı! Türk bayrağını yakmaya çalışan provokatörler yakalandı

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika | Bakan Soylu açıkladı! Türk bayrağını yakmaya çalışan provokatörler yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez’de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan şüphelilerden 2'sinin yakalandığını duyurdu.

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