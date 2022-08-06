Ümit Özdağ'ın "Suriyeli" provokasyonu elinde patladı! Gerçek bambaşka çıktı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından Konyalı Fatih Büyükziyanak’ın 3 Suriyeli tarafından dövülüp gasp edildiğini yazdı. Gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıkarken, Büyükziyanak’ın 200 TL borcu olduğu tanıdığı arkadaşları ile yolda karşılaştığı ve bu nedenle darp edildiği öğrenildi. Büyükziyanak’ı darp eden Muhammed İkbal Gülbahar (26) ve Özcan Yıldırım (27) tutuklanırken, hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç uydurma’ maddelerinden işlem yapılan Büyükziyanak ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Konya İl Başkanı Salih Ümütkesmez 3 Ağustos Çarşamba günü sosyal medya hesabından, "Konya'da Fatih Büyükziyanak, 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından gasp edilip öldüresiye dövüldü. Fatih Ölümden döndü. Bu olayı halktan saklamaya devam edin çünkü siz Türk'ün gerçek düşmanısınız!" şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının hemen üzerinden Büyükziyanak'ın ağabeyi polis merkezine giderek kardeşinin darp edildiğini ve hastanede yattığını söyledi.
YALANLARI ORTAYA ÇIKTI
Müracaat üzerine Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri 31 Temmuz'da olan olayla ilgili soruşturma başlattı. Fatih Büyükziyanak ile görüşen polis gerçeği ortaya koydu.
Çeşitli suçlardan 15 kaydı bulunan Büyükziyanak'ın olayın Suriyelilerle hiçbir alakası olmadığını, ailesinden çekindiği için o şekilde ifade ettiğini, daha önceden tanıdığı şahsa 200 TL borcu olduğunu, yolda karşılaştıklarını, borcu yüzünden darp edildiğini söyledi. Büyükziyanak herhangi şekilde gasp edilmediğini, telefonunu arbede esnasında düşündüğünü ifade etti. Olayı gören güvenlik kameralarını da inceleyen polis şüpheliler Muhammed İkbal Gülbahar (26) ve Özcan Yıldırım'ı (27) kısa sürede gözaltına aldı.
'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI
Farklı suçlardan 9 kayıtları bulunan Muhammed İkbal Gülbahar ve Özcan Yıldırım işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlarını kabul eden her iki şüpheli de 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yine gözaltına alınan Fatih Büyükziyanak hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç uydurma' maddeleri gereğince adliyeye sevk edildi. Büyükziyanak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ağabey Kemal Büyükziyanak hakkında da 'suç uydurma' maddesince de işlem yapıldı.
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