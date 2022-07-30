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Şimdi de 'cemevi' yalanı! Ümit Özdağ'ın provokasyonuna emniyet ve bakanlıktan cevap: Sinsi ve alçakça

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Şimdi de ’cemevi’ yalanı! Ümit Özdağ’ın provokasyonuna emniyet ve bakanlıktan cevap: Sinsi ve alçakça

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde yer alan cemevleri, A.O.K. bir şahıs tarafından hedef alındı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gelişme üzerinden yeni bir provokasyona girişerek, "1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın açıklamalarına, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığından yanıt geldi ve olayın organize bir saldırı olmadığı ve tek kişi tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı. Özdağ'ın paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Mübarek Muharrem’in başlangıç gününde esas bu yalan paylaşımın kendisi, sinsi ve alçakça bir tahrik ve provakasyondur" dedi.

Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde zarar verme olaylarını gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN 'CEMEVİ' PROVOKASYONU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu gelişmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da Mamak ilçesinde 1 günde 5 cemevine yapılan saldırı örgütlü bir tertip ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Soğukkanlı olarak tahrikleri bozma zamanı. Türk Milleti kimsenin pis senaryosunun parçası olmadan Atatürk çizgisinde kendi destanını yazmalı." diyerek bir provokasyona daha girişti.

BAKAN YARDIMCISI ERSOY'DAN ÖZDAĞ'A SERT YANIT: SİNSİ VE ALÇAKÇA

Özdağ'ın paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Mübarek Muharrem'in başlangıç gününde esas bu yalan paylaşımın kendisi, sinsi ve alçakça bir tahrik ve provakasyondur" dedi.

Ersoy paylaşımının devamında zanlının yakalandığını duyurarak, "Aynı kişi tarafından Çankaya'da bir,Mamak'ta iki cemevinde olaya sebebiyet verilmiş,zanlı Eskişehir'e giderken yakalanmış ve sorgusu devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA: TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Zanlının gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaş' Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BİR AÇIKLAMA DA BAKAN SOYLU'DAN: ALÇAKÇA BİR PLAN

Gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Çankaya'da bir, Mamakta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran zanlı, Eskişehir'e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır." dedi.

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