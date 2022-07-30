Şimdi de ’cemevi’ yalanı! Ümit Özdağ’ın provokasyonuna emniyet ve bakanlıktan cevap: Sinsi ve alçakça

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA: TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Zanlının gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaş' Vakfı Genel Merkezi'nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde, her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."