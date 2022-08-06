Ordu Valiliğinden Ümit Özdağ’ın iddialarına ilişkin SON DAKİKA açıklaması

Her seferinde skandal iddialarla hükümeti ve devlet kurumlarını hedef alan Özdağ, bu kez de İçişleri Bakanlığı ve Ordu Valiliği'ni karalamaya çalıştı.

ÖZDAĞ'DAN "SURİYE" İDDİASI

Özdağ, "Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler." iddiasını öne sürdü.