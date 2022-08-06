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Ordu Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına ilişkin SON DAKİKA açıklaması

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Ordu Valiliğinden Ümit Özdağ’ın iddialarına ilişkin SON DAKİKA açıklaması

Ordu Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımındaki "Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı" iddiasına yanıt verdi. Valilik Özdağ’a yanıt olarak, “Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur" açıklamasını yaptı.

Kendini milliyetçi olarak konumlayan ve ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ve iddialarına bir yenisini ekledi.

Her seferinde skandal iddialarla hükümeti ve devlet kurumlarını hedef alan Özdağ, bu kez de İçişleri Bakanlığı ve Ordu Valiliği'ni karalamaya çalıştı.

ÖZDAĞ'DAN "SURİYE" İDDİASI

Özdağ, "Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL'yi Suriye'ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib'e yollayıp orada besleyecekler." iddiasını öne sürdü.

VALİLİK ANINDA YANIT VERDİ

Bu açıklamalara Ordu Valiliği'nden yanıt gecikmedi ve Valilik Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımındaki iddialarını yalanladı.

"PROVOKASYON AMAÇLI"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ümit Özdağ bugün, 'Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu Valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon lirayı Suriye'ye aktardı.' yalanını ortaya atmıştır. Bu iddia tamamıyla gerçek dışı ve provokasyon amaçlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizden gönderilen ne bir ödenek ne de il bütçesinden yapılan bir harcama söz konusudur. Hayırsever vatandaşların STK'lara yaptığı bağışlarla gerçekleşen projeye, ilimizdeki STK'lar ve hayırsever iş insanlarımız 2020 yılında 35 briket ev yapımı için toplam 210 bin lira bağış ile katkıda bulunmuştur."

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