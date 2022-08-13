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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın cenazesi, memleketi Siirt'in Şirvan ilçesinde toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine başsağlığı diledi.

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