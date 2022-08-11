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Şehadetinin yıl dönümünde Eren Operasyonu! Hakkari'de 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Şehadetinin yıl dönümünde Eren Operasyonu! Hakkari’de 1’i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda 1'i turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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