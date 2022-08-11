Son dakika: Ermenistan ile 5. görüşme! Tarih belli oldu! Görüşme nerede olacak?
Son dakika haberi... Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamındaki 5'inci görüşmenin eylül ayında yapılacağı açıklandı. Peki görüşme nerede olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Ermenistan ile normalleşme süreci devam ediyor. Dışişleri yetkilisi, Ermenistan ile 5. görüşmenin Eylük ayında yapılacağını bildirdi.
Dışişleri yetkilisi, "Süreç kırılgan, kalıcı barışı sağlamak zorundayız" dedi.
ERMENİSTAN İLE 5. GÖRÜŞME NEREDE?
Dışişleri yetkilisi, "Görüşme nerede olacak?" sorusuna da yanıt verdi: Düşman toplantısı değil, 3. ülkede yapılmaz.
İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA, 2'NCİ, 3'ÜNCÜ VE 4'ÜNCÜ GÖRÜŞME VİYANA'DA YAPILMIŞTI
İki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki, 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Bu görüşmede, Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmiş ve şubatta karşılıklı uçuşlar başlamıştı.
Özel Temsilciler, ikinci görüşmeyi 24 Şubat'ta, üçüncü görüşmeyi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapmıştı. Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.
4'üncü görüşme de 1 Temmuz'da Viyana'da yapılmıştı. Görüşmeye, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan katılmıştı.
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