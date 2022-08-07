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Son dakika: Mardin'de Eren Abluka-31 Operasyonu başlatıldı

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Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Son dakika: Mardin’de Eren Abluka-31 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mardin'de 528 personelin katılımıyla Eren Abluka-31 Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.

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