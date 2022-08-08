08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Son dakika: Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı! 520 personel katılıyor

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Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Son dakika: Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı! 520 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te 520 personelin katılımıyla Eren Abluka-32 Şehit Güvenlik Korucusu Ekrem Akkaya Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 4 sığınak/barınak imha edildi.

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