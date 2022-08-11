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Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Operasyonu başlatıldı! Teröre 51 ayrı noktada darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2022
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Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Operasyonu başlatıldı! Teröre 51 ayrı noktada darbe

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 1054 personelin katılımıyla "Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan" operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde 51 ayrı noktada yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 1 milyon 773 bin kök kenevir ile yaklaşık 200 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

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