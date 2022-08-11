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Son dakika: PKK’lı terörist Ebu Ali kod Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle Azez'de yakalandı

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Son dakika: PKK’lı terörist Ebu Ali kod Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle Azez’de yakalandı

Son dakika haberi... Suriye'nin Azez Mare bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

Suriye'nin Azez Mare bölgesinde bir terörist canlı bomba yeleğiyle yakalandı.

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri aktardı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;

Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.

Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler."

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