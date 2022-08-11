Son dakika: PKK’lı terörist Ebu Ali kod Hasan Najjar canlı bomba yeleğiyle Azez’de yakalandı

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu bilgileri aktardı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda;

Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı.