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Son dakika: Eren Abluka 30 Diyarbakır'da başladı! 920 personel katılıyor

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Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Son dakika: Eren Abluka 30 Diyarbakır’da başladı! 920 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel' narko terör operasyonu başlatıldı." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Birlik ve Abalı mahallelerinde 920 personel, 56 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Narko Terör' operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

56 TİM GÖREV ALIYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel, 56 operasyonel tim operasyonda görev alıyor.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE
Operasyonun ilk gününde Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 noktada gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 30 kilogram toz esrar, 107 kilogram kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir ve 182 bin kök skunk ele geçirildi.

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