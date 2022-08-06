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Vatandaştan Meral Akşener'e çok ağır kahvaltı tepkisi: Çünkü Süleyman Soylu size kahvaltı yapacak heval bırakmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Vatandaştan Meral Akşener’e çok ağır kahvaltı tepkisi: Çünkü Süleyman Soylu size kahvaltı yapacak heval bırakmadı

Dün kendisine soru soran bir genç kıza parmak sallayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de Armutlu da bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Akşener'in esnaf ziyareti esnasında bir vatandaş kendisine ‘’Güzel Armutlumuzda kahvaltı ettiniz mi?’’ sorusunu sordu. Soruya şaşıran Akşener, “Yok, kahvaltımı evimde ettim” cevabını verdi. Vatandaşın bu cevap sonrası söylediği cümle ise sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Armutlu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Dün de Yalova'da kendisine soru sormak isteyen genç bir kıza parmak sallayan Akşener, bu kez bir vatandaş tarafından tepkiyle karşılaştı.

Vatandaştan Meral Akşener’e çok ağır kahvaltı tepkisi VATANDAŞTAN MERAL AKŞENER'E ÇOK AĞIR KAHVALTI TEPKİSİ

KAHVALTIMI EVİMDE ETTİM

Vatandaşın, ''Güzel Armutlumuzda kahvaltı ettiniz mi?'' sorusu karşısında şaşıran Akşener, "Yok, kahvaltımı evimde ettim" cevabını verdi.

SOYLU SİZİNLE KAHVALTI EDECEK TERÖRİST BIRAKMADI

Terörden yargılanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı için sözleşen Akşener, vatandaşın ''Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı. Siz en iyisi Silivri'ye gidin'' sözlerinin ardından olay yerini terk etti.

GENÇ KIZA PARMAK SALLAMIŞTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnafları ziyaret etmişti

BU NE KİN BU NE ÖFKE?

Ziyaret sırasında bir genç kız Akşener'e uyuşturucu ile mücadeleyle yönelik soru yöneltti. Genç kızın sorusuna oldukça sert bir üslupla cevap veren Akşener'in öfkeli anları kameraya yansıdı.

GENÇ KIZ TAVIRLARI NEDENİYLE KORKTU

Akşener'in videoda sorusunu yanıtladığı genç kıza karşı tavrı gündem oldu. Videoda öfkeli bir şekilde cevap verdiği görülen Akşener'in tavrı, genç kızın korkmasına sebep oldu.

Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Soylu'nun o tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış.

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