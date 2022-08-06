Vatandaştan Meral Akşener’e çok ağır kahvaltı tepkisi: Çünkü Süleyman Soylu size kahvaltı yapacak heval bırakmadı

SOYLU SİZİNLE KAHVALTI EDECEK TERÖRİST BIRAKMADI

Terörden yargılanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı için sözleşen Akşener, vatandaşın ''Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı. Siz en iyisi Silivri'ye gidin'' sözlerinin ardından olay yerini terk etti.

GENÇ KIZA PARMAK SALLAMIŞTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnafları ziyaret etmişti

BU NE KİN BU NE ÖFKE?

Ziyaret sırasında bir genç kız Akşener'e uyuşturucu ile mücadeleyle yönelik soru yöneltti. Genç kızın sorusuna oldukça sert bir üslupla cevap veren Akşener'in öfkeli anları kameraya yansıdı.