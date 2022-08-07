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Vaka sayıları tırmanıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu! 406 bin 322 haftalık vaka...

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Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Vaka sayıları tırmanıyor! Sağlık Bakanlığı duyurdu! 406 bin 322 haftalık vaka...

Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasındaki vaka sayısını açıkladı. Haftalık vaka sayısı 406 bin 322 olarak tespit edilirken bu hafta 337 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan haftalık Kovid- 19 tablosuna göre, 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 406 bin 322 olurken, 337 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Kovid- 19 tablosu yayımlandı.

Yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. 337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678'e ulaştı.

Önceki hafta vaka sayısı 365 bin 424 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817'ye yükselirken, 99 bin 678 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 114 bin 930 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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