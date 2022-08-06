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Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e "uyuşturucu" yanıtı: İktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e uyuşturucu yanıtı: İktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok

Kocaeli'de hitap eden Başkan Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucu ile mücadelede hükümeti hedef alan sözlerine yanıt verdi. "Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın?" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, veriyoruz ve vereceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Kocaeli'de Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Konuşmasının hemen başında sözü uyuşturucu ile mücadeleye getiren Başkan Erdoğan, Meral Akşener'in "hükümet uyuşturucu ile mücadele etmemiş" iftirasına çok sert ve net yanıt verdi.

"İKTİDARIMIZDA NE SULU NE KURU UYUŞTURUCUYA YER YOK"

Akşener'i topa tutan ve ağır eleştiri getiren Başkan Erdoğan, "Şimdi bir yere geleceğim, burada bunu söylemek istemezdim malum bir ana muhalefet var bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur." dedi.

"SEN ÖNCE KENDİ İÇİNDEKİ BU UYUŞTURUCULARI ALANLARI DÜŞÜN"

"Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin, önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin.

Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, vereceğiz. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz nettir, kesindir." yanıtını verdi.

’’Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur’’ ''BİZİM KİTABIMIZDA UYUŞTURUCUYA YER YOKTUR''

MERAL AKŞENER KENDİSİNE "UYUŞTURUCU" SORUSU SORAN GENÇLERE PARMAK SALLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Yalova'da esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yanına gelen bir grup gencin, 'uyuşturucu ile mücadele' konusundaki sorusuna Akşener oldukça sert şekilde yanıt verdi.

GERGİN TAVRI VE PARMAK SALLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti liderinin gergin tavrı sırasında gençlere parmak sallaması da dikkatlerden kaçmadı.

Genç kızın korku ve çekince dolu gözlerle Akşener'i dinlemesi sosyal medyada gündem oldu.

"SİZ DÜRTTÜĞÜNÜZ İÇİN CEVAP VERECEĞİM"

Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Soylu'nun o tweet'lerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış.

"BU CEVAPLARI SORDUNUZ DİYE VERİYORUM"

Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a soruyorum; Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mudur? Captagon'la ilgili mevzuya girin, Google'a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordunuz."

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