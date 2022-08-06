Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e "uyuşturucu" yanıtı: İktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok

"İKTİDARIMIZDA NE SULU NE KURU UYUŞTURUCUYA YER YOK"

Akşener'i topa tutan ve ağır eleştiri getiren Başkan Erdoğan, "Şimdi bir yere geleceğim, burada bunu söylemek istemezdim malum bir ana muhalefet var bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur." dedi.