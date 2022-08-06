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Başkan Erdoğan, Kocaeli'de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Başkan Erdoğan, Kocaeli’de AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki temasları kapsamında AK Parti İl Teşkilatıyla bir araya geldi.

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de katıldı.

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