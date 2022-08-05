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Meral Akşener kendisine soru soran gençlere parmak salladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Meral Akşener kendisine soru soran gençlere parmak salladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da kendisine 'uyuşturucu ile mücadele' konusunda bir soru yönelten genç kıza, parmak salladı. Gergin tavrı dikkat çeken Akşener'in sözleri, genç kızı ürküttü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Yalova'da esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında yanına gelen bir grup gencin, 'uyuşturucu ile mücadele' konusundaki sorusuna Akşener oldukça sert şekilde yanıt verdi.

GERGİN TAVRI VE PARMAK SALLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti liderinin gergin tavrı sırasında gençlere parmak sallaması da dikkatlerden kaçmadı.

Genç kızın korku ve çekince dolu gözlerle Akşener'i dinlemesi sosyal medyada gündem oldu.

"SİZ DÜRTTÜĞÜNÜZ İÇİN CEVAP VERECEĞİM"

Akşener, genç kıza verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Soylu'nun o tweet'lerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış.

"BU CEVAPLARI SORDUNUZ DİYE VERİYORUM"

Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a soruyorum; Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mudur? Captagon'la ilgili mevzuya girin, Google'a sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım. Bak hiç bu cevapları vermeyecektim, sordunuz veriyorum şimdi. İyi ki de sordunuz."

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