Sosyal medyaya damga vuran ’Mummy’ videosu: Başrolde Akşener ve muhalefet temsilcileri var

BAKAN SOYLU: BU GENÇLER BİR BAŞKA

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde Akşener'in 'Ben başbakan olacağım' çıkışına atıfta bulunulan videoyu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu gençler bir başka. "Dinozor"lara aslında birer "mumya" olduklarını hatırlatmışlar" notunu düştü.

VİDEODA BAHSİ GEÇEN 'BAŞBAKAN OLACAĞIM' ÇIKIŞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz işgal girişimi öncesi sarf ettiği sözler hala akıllarda. Akşener, 15 Temmuz işgal girişiminden önce de defalarca "Yurtta sulh cihanda sulh" kelimelerini kullanmış, daha sonra ise "Ben başkan olacağım" demişti.

Akşener'in yaptığı propaganda FETÖ'cülerin kendilerine verdiği "Yurtta Sulh Konseyi" ismiyle büyük benzerlik taşıdığı kamuoyunda tartışılmıştı.

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