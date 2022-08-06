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Sosyal medyaya damga vuran 'Mummy' videosu: Başrolde Akşener ve muhalefet temsilcileri var

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Sosyal medyaya damga vuran ’Mummy’ videosu: Başrolde Akşener ve muhalefet temsilcileri var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı. Bakan Soylu'nun, "Bu gençler bir başka. 'Dinozor'lara aslında birer 'mumya' olduklarını hatırlatmışlar" notuyla paylaştığı videoda, başrolde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve diğer muhalefet temsilcileri yer alıyor. Videoda, Akşener'in 15 Temmuz öncesinde yaptığı açıklamalar ve 'Başbakan olacağım' çıkışına göndermeler bulunuyor.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'mumya' temalı video, kısa sürede binlerce kez izlendi.

BAŞROLDE FETÖ VE AKŞENER VAR

Başrolünde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve birbirinden tutarsız açıklamalarının yer aldığı videoda, muhalefet temsilcileri ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e de yer veriliyor.

BAKAN SOYLU: BU GENÇLER BİR BAŞKA

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde Akşener'in 'Ben başbakan olacağım' çıkışına atıfta bulunulan videoyu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu gençler bir başka. "Dinozor"lara aslında birer "mumya" olduklarını hatırlatmışlar" notunu düştü.

VİDEODA BAHSİ GEÇEN 'BAŞBAKAN OLACAĞIM' ÇIKIŞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 15 Temmuz işgal girişimi öncesi sarf ettiği sözler hala akıllarda. Akşener, 15 Temmuz işgal girişiminden önce de defalarca "Yurtta sulh cihanda sulh" kelimelerini kullanmış, daha sonra ise "Ben başkan olacağım" demişti.

Akşener'in yaptığı propaganda FETÖ'cülerin kendilerine verdiği "Yurtta Sulh Konseyi" ismiyle büyük benzerlik taşıdığı kamuoyunda tartışılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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