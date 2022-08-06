06 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Kocaeli’de İmam Hatip Ortaokulu açılışına katıldı

Başkan Erdoğan'dan Kocaeli’de İmam Hatip Ortaokulu açılışına katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Kocaeli’de İmam Hatip Ortaokulu açılışına katıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu kurdele kesim törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu kurdele kesim törenine katıldı.

Yapılan duaların ardından mikrofonu eline alan Başkan Erdoğan, "Dualar yapıldı. Dolayısıyla biz şimdi kurdeleyi keseceğiz. Makaslar da bugünün anısına bizde kalacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan akabinde "Ya Allah Bismillah diyerek" kurdeleyi kesti.

Başkan Erdoğan Millet İttifakı’na yüklendi BAŞKAN ERDOĞAN MİLLET İTTİFAKI'NA YÜKLENDİ
Başkan Erdoğan TOGG’u kullandı! BAŞKAN ERDOĞAN TOGG'U KULLANDI!
Erdoğan’dan Akşener’e uyuşturucu yanıtı ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E "UYUŞTURUCU" YANITI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA