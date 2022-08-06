Başkan Erdoğan’dan Kocaeli’de İmam Hatip Ortaokulu açılışına katıldı

Yapılan duaların ardından mikrofonu eline alan Başkan Erdoğan, "Dualar yapıldı. Dolayısıyla biz şimdi kurdeleyi keseceğiz. Makaslar da bugünün anısına bizde kalacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan akabinde "Ya Allah Bismillah diyerek" kurdeleyi kesti.



