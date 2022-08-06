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Başkan Erdoğan TOGG'u kullandı! Bilişim Vadisi'nde test etti

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Başkan Erdoğan TOGG’u kullandı! Bilişim Vadisi’nde test etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bilişim Vadisi'nde yerli otomobil TOGG'u test etti. Başkan Erdoğan'a yolculuğunda TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen, 'Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.

Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.

"TOGG'UN FABRİKASINI 29 EKİM 2022'DE AÇACAĞIZ"

Ülkemizin iyi üniversitelerinde yetişmiş 13 bin mühendis ve teknisyenimiz MMU'nun projesinde gece gündüz demeden büyük bir aşkla çalışıyor. Birileri vatan ve millet sevdalısı gençlerimizin şevkini kırmaya çalışsa da biz onlara güveniyoruz ve destekliyoruz. Ülkemizin vizyon projelerinden Togg'u belirlediğimiz takvime uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de Togg'un fabrika açılışı ve ilk üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u yollarda görmeye başlayacağız. Üretseniz de satamazsınız diyenlere inat Togg'u milletimiz ve dünyanın hizmetine sunacağız.

Bu noktada artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretir, bunları üretmenin ötesinde elektrikli otomobilde dünya ülkeleriyle yarışa gireriz. Tüm bu hakikatlere rağmen Türkiye'yi saman ithalatçısı olarak görmeye çalışanlar cahillerdir. Gelsinler Kocaeli'ye sanayi bölgelerini, bilişim vadisini gezsinler, görsünler kendilerinin cahilliğini anlasınlar. Gelsinler Türkiye'nin sanayide neleri başardığına bizzat şahitlik etsinler.

Bu şehrimiz muazzam üretim hacmiye otomotiv, kimya ve metal sanayine damga vuruyor. Türkiye araç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını Kocaeli gerçekleştirdi. Toplam 128 araştırma ArGe merkezi, 15 tasarım merkezi yaptıkları çalışmalarla şehrin rekabetçi gücüne güç katıyor. Kocaeli'ndeki 5 teknoloji geliştirme bölgesindeki araştırmalar katma değerli üretime katkı veriyor.

Başkan Erdoğan TOGG’u kullandı! BAŞKAN ERDOĞAN TOGG'U KULLANDI!

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