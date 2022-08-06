Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'deki toplu açılış töreninde Millet İttifakı'na yüklendi: Curcuna masasını birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Meral Akşener'e uyuşturucu ile mücadele konusunda tepki göstererek "Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Ama hanımefendi sen kendi çatının altındakini düşün." dedi. Diğer yandan Millet İttifakı'na yüklenen Başkan Erdoğan "Her kafadan bir sesin çıktığı curcuna masasını birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
ZİNCİRLERİ ÇÖZÜK BÜYÜK TÜRKİYE'NİN İNŞASINA BAŞLADIK
Kocaeli'nin en büyük zenginliği insanıdır. Biz sizlerle gururlanıyoruz. Sizler gibi mücadele arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyorum. Mesela diyorlar ki Suriye'de şu ülkeye rağmen adımlar atarsanız başımıza şu felaketler gelir. Mesela diyorlar ki Akdeniz'de şu ülkeye rağmen anlaşmalar yaparsanız başımıza şöyle çoraplar örülür. Kardeşlerim peki biz ne yaptık, binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak, ellerimizdeki zincirleri çözerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına başladık. Nice sabotajlara nice tuzaklara rağmen bu yoldan dönmedik.
MERAL AKŞENER'E UYUŞTURUCU YANITI: SEN TAYYİP ERDOĞAN'I BU NOKTADA İYİ BİLİRSİN
Şimdi bir yere geleceğim, burada bunu söylemek istemezdim malum bir ana muhalefet var bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin, önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, vereceğiz. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz nettir, kesindir.
KENDİ ARALARINDA BİR ADAY ÇIKARAMADILAR
Bu güçlü iradeyi yenemediler. 70 bin kişi var burada. Türkiye'nin kalkınmasından rahatsızlık duyan çevrelerin hepsi ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Son dönemde sıkıntılardan cesaret aldılar. Türkiye'nin siyasi askeri en güçlü döneminden geçtiğimiz için başka sermayeleri yok. Türkiye'nin, bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar. Kendi aralarında bir cumhurbaşkanı adayı çıkaramadılar. Masada 6 kişi var masanın altında da bir tane. Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı curcuna masasını birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum. Bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyoruz. Muhtar bile olamaz dediler. Ülkenin önce başbakanlık, ilk cumhurbaşkanı olduk. Yetmedi sistemi değiştirip tekrar cumhurbaşkanı seçildik.
2023'TEN DE ZAFERLE ÇIKACAĞIZ
2023'ten zaferle çıkacağız. Onlar husumet çıtası yükselttikçe biz de mücadele çıtasını yükselttik. Bu tezgahlar gizli kuruluyordu, sonra pervasızlaştılar. Ülkemizi mahvetme niyetlerini ifade etmeye başladılar. 2018'de ekonomimize yapılan saldırı böyle başladı. Ülkenin yönetiminde darbeyle başaramadıkları değişimi, 2023'te sandıkta değiştirme planını açıkça anlatmışlardı. Buradan sesleniyorum, 2023 Haziran'ı gelip çattığında adaylara şu gözle bakın. Bu isimlerden hangisi ülkenin başına geldiğinde dönemsel sorunları çözebilir. Hangisi küresel mücadeleden çıkarabilir. Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmamızı sağlayabilir. Her vatandaşımdan bu soruları cevaplayıp, doğru tercihi yapmasını bekliyorum.
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