Başkan Erdoğan’dan Kocaeli’deki toplu açılış töreninde Millet İttifakı’na yüklendi: Curcuna masasını birkaç aday çıkaracak kapasitede görüyorum

ZİNCİRLERİ ÇÖZÜK BÜYÜK TÜRKİYE'NİN İNŞASINA BAŞLADIK

Kocaeli'nin en büyük zenginliği insanıdır. Biz sizlerle gururlanıyoruz. Sizler gibi mücadele arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyorum. Mesela diyorlar ki Suriye'de şu ülkeye rağmen adımlar atarsanız başımıza şu felaketler gelir. Mesela diyorlar ki Akdeniz'de şu ülkeye rağmen anlaşmalar yaparsanız başımıza şöyle çoraplar örülür. Kardeşlerim peki biz ne yaptık, binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak, ellerimizdeki zincirleri çözerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına başladık. Nice sabotajlara nice tuzaklara rağmen bu yoldan dönmedik.

MERAL AKŞENER'E UYUŞTURUCU YANITI: SEN TAYYİP ERDOĞAN'I BU NOKTADA İYİ BİLİRSİN

Şimdi bir yere geleceğim, burada bunu söylemek istemezdim malum bir ana muhalefet var bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin, önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, vereceğiz. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz nettir, kesindir.