Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu’nun evine gittiği vatandaştan itiraf: Vaatlerle kandırıldım

"ARIYORUM CEVAP VERMİYORLAR"

Öztürk, evine yapılan ziyaretin ardından mesajlarına, aramalarına herhangi bir şekilde dönüş olmadığını belirtti ve CHP meclis üyelerinin de kendisiyle ilgilenmediğini aktardı.

"ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Yaşananlar nedeniyle Başkan Erdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den özür dileyen İbrahim Öztürk "Bana yardımcı olmalarını elimden tutmalarını istiyorum. Bunlar belediyeyi bana karalattılar, bana sahip çıkmadılar. Bana yine Murat Köse sahip çıktı. Evimin bütün eksiklerini tek tek getirdi." diye konuştu.