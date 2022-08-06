Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu'nun evine gittiği vatandaştan itiraf: Vaatlerle kandırıldım
Elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk'ü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti. Öztürk CHP'liler tarafından kandırldığını söylerken "Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler. Ama gelen giden olmadı" ifadelerini kullandı. İbrahim Öztürk ayrıca Başkan Erdoğan'dan da özür diledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir elektrik şovu yine tutmadı! Elektriğe yapılan zamları protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödememiş ve soruna dikkat çekmek için elektriği kesilen aileleri ziyaret etmişti.
Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan İbrahim Öztürk'ten aylar sonra dikkat çeken itiraflar geldi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN DA HABERİ YOK"
Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini aktardı. Öztürk " Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi yok, onu da kandırdılar." dedi.
"VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR"
Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Bana il başkanı ve ilçe başkanı "Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler."
"ARIYORUM CEVAP VERMİYORLAR"
Öztürk, evine yapılan ziyaretin ardından mesajlarına, aramalarına herhangi bir şekilde dönüş olmadığını belirtti ve CHP meclis üyelerinin de kendisiyle ilgilenmediğini aktardı.
"ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Yaşananlar nedeniyle Başkan Erdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den özür dileyen İbrahim Öztürk "Bana yardımcı olmalarını elimden tutmalarını istiyorum. Bunlar belediyeyi bana karalattılar, bana sahip çıkmadılar. Bana yine Murat Köse sahip çıktı. Evimin bütün eksiklerini tek tek getirdi." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
- EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
- Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
- DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu
- PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO polislik sınavları ne zaman? PMYO sözlü mülakat soruları nasıl olacak?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?
- 2022 Aşure ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? Aşure günü ne zaman, hangi günler? İşte kolay aşure tarifi, malzemeleri ve yapılışı
- Kiralık ev fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları ne zaman, nasıl düşecek? Sosyal konut ve arsa satışıyla ev fiyatları düşer mi?
- Kulüp arayan Ronaldo'dan Galatasaray açıklaması: Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer olacak mı? GS teklif yapmıştı
- Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 BJK Kayserispor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- ÖSYM tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor?