İstanbul’da Balıklı Rum Hastanesi’nde korkutan yangın

"YANGININ SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"

Hastane önünde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yaralı ya da can kaybı söz konusu değil. Yangının sebebini şuan bilmiyoruz. İtfaiye ekiplerinin vereceği rapor yangını sebebini ortaya koyacak. 104 yaşlı ve hasta tahliye edildi" dedi.

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