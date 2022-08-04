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İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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İstanbul’da Balıklı Rum Hastanesi’nde korkutan yangın

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Görgü tanıkları yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy son durumu canlı yayında anlattı. Arısoy, “102 yaşlı ve hasta tahliye edildi” ifadelerini kullandı ve “Çatı bölümüne müdahale ediliyor” dedi. Yangın neden çıktı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

A HABER BÖLGEDE

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Görgü tanıkları yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy A Haber'de:

- 102 yaşlı ve hasta tahliye edildi.

- Çatı bölümüne müdahale ediliyor.

A HABER EKİBİ YANAN HASTANENİN İÇİNDE

İşte görüntüler...

"YANGININ SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"
Hastane önünde açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yaralı ya da can kaybı söz konusu değil. Yangının sebebini şuan bilmiyoruz. İtfaiye ekiplerinin vereceği rapor yangını sebebini ortaya koyacak. 104 yaşlı ve hasta tahliye edildi" dedi.

Ölen ya da yaralanan yok "ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"

Zeytinburnu Belediye Başkanı A Haber’de ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE

Balıklı Rum Hastanesi’nde korkutan yangın! BALIKLI RUM HASTANESİ'NDE KORKUTAN YANGIN!
A Haber bölgede! A HABER BÖLGEDE!

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