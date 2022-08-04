Yavuz Türkgenci kimdir? KKK 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Orgeneralliğe terfi etti mi?
Yavuz Türkgenci kimdir? Yüksek Askeri Şura toplantısında bazı korgenerallerin terfi durumları değerlendirilecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin terfi durumu merak ediliyor. Peki, Yavuz Türkgenci kimdir, kaç yaşında? KKK 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Orgeneralliğe terfi etti mi? İşte Korgeneral Yavuz Türkgenci hakkında merak edilenler...
Yavuz Türkgenci kimdir, kaç yaşında? 2022 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda atama ve terfi durumları ile emeklilik ve görev süresinin uzatılması gündemde. Toplantıda korgenerallerin terfi durumları değerlendirilecek. Peki, Yavuz Türkgenci kimdir, kaç yaşında? KKK 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Orgeneralliğe terfi etti mi? İşte son gelişmeler...
KORGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ ORGENERALLİĞE TERFİ ETTİ Mİ?
Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, bir üst rütbeye terfi için bekliyor. YAŞ toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Terfi kararları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.
YAVUZ TÜRKGENCİ KİMDİR?
Yavuz Türkgenci, 4 Ağustos 1962 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. 1984'te Kara Harp Okulunu bitirdi. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeninde eğitimini tamamladı. 1988 yılında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevliyken Binicilik Şampiyonasında Türkiye birincisi oldu. Daha sonra Kara Harp Akademisini bitirdi. 2005'te Silahlı Kuvvetler Akademisinden birincilikle mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında 247. Piyade Alayı komutanlığı yaptı.
2016'de korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2016-2018 arası Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, 2018-2019 arası Türk Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 2019-2020 arası Eğitim ve Doktrin Komutanlığı, 2020-2021 arası yeniden Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı yaptı. 24 Ağustos 2021'de 3. Ordu Komutanı oldu.
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