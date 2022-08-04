Yavuz Türkgenci kimdir? KKK 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Orgeneralliğe terfi etti mi?

Yavuz Türkgenci kimdir, kaç yaşında? 2022 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda atama ve terfi durumları ile emeklilik ve görev süresinin uzatılması gündemde. Toplantıda korgenerallerin terfi durumları değerlendirilecek. Peki, Yavuz Türkgenci kimdir, kaç yaşında? KKK 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Orgeneralliğe terfi etti mi? İşte son gelişmeler...

KORGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ ORGENERALLİĞE TERFİ ETTİ Mİ?

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, bir üst rütbeye terfi için bekliyor. YAŞ toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Terfi kararları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.