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SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek | Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanlarının görev süresi yaş haddine kadar uzatılabilecek | Resmi Gazete’de yayımlandı

Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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