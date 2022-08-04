Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın! A Haber o hastanenin içinde... İşte ilk görüntüler

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar binadan tahliye edilirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Görgü tanıkları yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy son durumu canlı yayında anlattı. Arısoy, “102 yaşlı ve hasta tahliye edildi” ifadelerini kullandı ve “Çatı bölümüne müdahale ediliyor” dedi. Yangın neden çıktı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hastane önünde açıklamalarda bulundu.

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