CHP istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun imzası daksille sildi!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını vermişti.