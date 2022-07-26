26 Temmuz 2022, Salı
CHP istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun imzası daksille sildi!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 25 Temmuz 2022 tarihinde düzenlediği basın toplantısında TBMM'yi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü olağanüstü toplantıya davet etmişti. Genel görüşme önergesinde, 29 Haziran 2022 tarihinde CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun imzasının daksille silindiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 26.07.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 12:47
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