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Başkan Erdoğan Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Başkan Erdoğan Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ı kabul etti. Başkan Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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