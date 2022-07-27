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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Türk Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıya kınama

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Türk Musul Başkonsolosluğu’na yönelik saldırıya kınama

Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınadı. Şentop, "Irak makamlarından, bu provokatif saldırının sorumlularının âcilen bulunmasını ve mutlaka hesabının sorulmasını bekliyoruz." dedi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum." dedi.

Şentop, "Irak makamlarından, bu provokatif saldırının sorumlularının âcilen bulunmasını ve mutlaka hesabının sorulmasını bekliyoruz." mesajı verdi.

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