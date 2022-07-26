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Sözde 'Halk' partisi! CHP’li Burak Kotan'dan hadsiz sözler: AK Partili seçmeni 'okuma yazması olmayanlar' diyerek ötekileştirdi

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Sözde ’Halk’ partisi! CHP’li Burak Kotan’dan hadsiz sözler: AK Partili seçmeni ’okuma yazması olmayanlar’ diyerek ötekileştirdi

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, katıldığı bir yayında, AK Parti seçmenini hedef alarak skandal ifadeler kullandı. AK Parti'ye oy veren vatandaşları 'okuma yazması olmayanlar' olarak nitelendiren Kotan, "Çok fazla düşünmeyen bir kesim." diye konuştu.

Her fırsatta AK Parti seçmenini hedef alan CHP'lilere bir yenisi daha eklendi. Partinin İzmir İl Bşakanı Burak Kotan, katıldığı bir canlı yayında, hadsiz sözler sarf etti.

CHP'Lİ BAŞKAN AK PARTİLİ SEÇMENİ HEDEF ALDI: OKUMA YAZMASI OLMAYAN KİŞİLER

AK Parti seçmenini 'okuma yazması olmayanlar' olarak nitelendiren Kotan, "Çok fazla düşünmeyen bir kesim." diye konuştu.

AK Parti'nin 'yaptıklarına rağmen' yüzde 30'luk bir kitlesi olduğunu söyleyen Kotan, "Ben yüzde 30 olduğuna da inanmıyorum artık ama o yüzde 30'luk kitle anneanne, babaanne, dede dediğimiz; çok fazla okumayan, çok fazla araştırmayan, belki de okuma yazması olmayan kişiler" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA DÜŞÜNMEYEN BİR KESİM"

Skandal sözlerini sürdüren Kotan, "Partiler ne yapıyor, ne ediyor bilmeyen, bu siyasi partiler ne ile uğraşıyor, vaatleri nedir çok fazla düşünmeyen bir kesim." dedi.

KILIÇDAROĞLU DA HEDEF ALMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da AK Parti'ye oy veren seçmeni hedef almış, "AK Parti'ye oy veriyorsan günah işliyorsun" demişti.

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