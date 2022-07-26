Sözde ’Halk’ partisi! CHP’li Burak Kotan’dan hadsiz sözler: AK Partili seçmeni ’okuma yazması olmayanlar’ diyerek ötekileştirdi

CHP'Lİ BAŞKAN AK PARTİLİ SEÇMENİ HEDEF ALDI: OKUMA YAZMASI OLMAYAN KİŞİLER

AK Parti seçmenini 'okuma yazması olmayanlar' olarak nitelendiren Kotan, "Çok fazla düşünmeyen bir kesim." diye konuştu.

AK Parti'nin 'yaptıklarına rağmen' yüzde 30'luk bir kitlesi olduğunu söyleyen Kotan, "Ben yüzde 30 olduğuna da inanmıyorum artık ama o yüzde 30'luk kitle anneanne, babaanne, dede dediğimiz; çok fazla okumayan, çok fazla araştırmayan, belki de okuma yazması olmayan kişiler" ifadelerini kullandı.