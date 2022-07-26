Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan milyonluk anket: İBB itibar araştırması için 1 milyon 575 bin TL ödedi! İstanbullulardan tepki yağıyor
Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB için 'kurumsal itibar araştırması' yaptırdığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 40 günlük anket için İzmir'deki bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödediği öğrenildi. Milyonluk anket İstanbullurın tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yönetemediği İBB'nin 'itibarı var mı yok mu' diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa" diyerek tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu, başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 'kurumsal itibar araştırması' yaptırdı.
İBB Başkanı, bu anketi yapan şirkete ise belediye bütçesinden dudak uçuklatan bir rakam ödetti.
40 GÜNLÜK ANKETE 1,5 MİLYONDAN FAZLA ÜCRET
Buna göre anket şirketine 1 milyon 575 bin TL verildi. Anketin ise 40 günde yapıldığı ortaya çıktı.
İSTANBULLU TEPKİLİ
Bu meblağ, İstanbulluların tepkisini çekti.
Sosyal medya kullanıcılardan bazıları, "Yönetemediği İBB'nin 'itibarı var mı yok mu' diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa", "Batık İBB", "Bu paraları millete harcasınlar veya kendi çalışanlarına versinler", "İstanbul halkının parası çarçur ediliyor" şeklinde yorumlar yaptı.
ADAYLIK YARIŞI
Öte yandan İmamoğlu, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için olması beklenen adaylardan biriydi...
Ancak İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçemedi ve adaylıkta yer almayacağını açık açık söylemese de belli etti.
Bu anketin de seçime yönelik İmamoğlu'nun rotasını çizmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.
FELAKETLERDE ORTALARDA YOK
İmamoğlu, son olarak Megakent'te sel felaketinin yaşandığı dönem tatilde diye eleştirildi.
Genelde felaketlerin olduğu zamanlarda İstanbul'da bulunmayan İmamoğlu'na, kendi çevresinden bile sesler yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda?
- 9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...
- Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz FED toplantısı ne zaman, hangi gün? FED faiz kararı ne olur?
- 24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar
- Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...
- DSİ bekçi alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep'te de hissedildi! 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi