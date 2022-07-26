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Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan milyonluk anket: İBB itibar araştırması için 1 milyon 575 bin TL ödedi! İstanbullulardan tepki yağıyor

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: Ekrem İmamoğlu’ndan milyonluk anket: İBB itibar araştırması için 1 milyon 575 bin TL ödedi! İstanbullulardan tepki yağıyor

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB için 'kurumsal itibar araştırması' yaptırdığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 40 günlük anket için İzmir'deki bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödediği öğrenildi. Milyonluk anket İstanbullurın tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yönetemediği İBB'nin 'itibarı var mı yok mu' diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa" diyerek tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 'kurumsal itibar araştırması' yaptırdı.

İBB Başkanı, bu anketi yapan şirkete ise belediye bütçesinden dudak uçuklatan bir rakam ödetti.

40 GÜNLÜK ANKETE 1,5 MİLYONDAN FAZLA ÜCRET

Buna göre anket şirketine 1 milyon 575 bin TL verildi. Anketin ise 40 günde yapıldığı ortaya çıktı.

İSTANBULLU TEPKİLİ

Bu meblağ, İstanbulluların tepkisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılardan bazıları, "Yönetemediği İBB'nin 'itibarı var mı yok mu' diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa", "Batık İBB", "Bu paraları millete harcasınlar veya kendi çalışanlarına versinler", "İstanbul halkının parası çarçur ediliyor" şeklinde yorumlar yaptı.

ADAYLIK YARIŞI

Öte yandan İmamoğlu, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için olması beklenen adaylardan biriydi...

Ancak İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçemedi ve adaylıkta yer almayacağını açık açık söylemese de belli etti.

Bu anketin de seçime yönelik İmamoğlu'nun rotasını çizmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

FELAKETLERDE ORTALARDA YOK

İmamoğlu, son olarak Megakent'te sel felaketinin yaşandığı dönem tatilde diye eleştirildi.

Genelde felaketlerin olduğu zamanlarda İstanbul'da bulunmayan İmamoğlu'na, kendi çevresinden bile sesler yükseldi.

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