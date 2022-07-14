Ekrem İmamoğlu tatilini bitirip sonunda İstanbul'a döndü! Üzerine toz kondurmayan İmamoğlu kendisi dışında her şeyi suçladı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a yağan aşırı yağışlar Esenyurt ilçesinde faciaya neden olmuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyedeki makamında ekipleri organize edip halkın arasında olması gerekirken, Muğla'da tatil yaptı. Kamuoyunun yoğun baskısı ve eleştirisine rağmen tatiline devam eden İmamoğlu, İstanbullunun derdine sırt çevirdi. İBB ekiplerinin yetersiz kaldığı aşırı yağışlarda devlet hemen devreye girdi ve halkın sıkıntıları giderildi. Yaşanan bunca şeyden sonra tatili biten İmamoğlu İstanbul'a gelerek basına bir açıklama yapma teşrifinde bulundu. Herkesin merakla beklediği açıklama, İstanbul'u sel götürürken tatil yapmayı tercih etmekten daha kötü olarak yorumlandı. İmamoğlu aslında megakentte o kadar da büyük bir sel felaketinin yaşanmadığını söyledi. İstanbul gibi bir şehrin ağırlığına yakışmayan açıklamalarıyla sosyal medyadan yoğun eleştiri alan İmamoğlu'nun, tatilini yarıda kesip hemen görevinin başına dönmesi gerektiğini yaşanan onca şeye rağmen anlamadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 14.07.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 13:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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