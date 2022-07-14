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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu tatilini bitirip sonunda İstanbul'a döndü! Üzerine toz kondurmayan İmamoğlu kendisi dışında her şeyi suçladı

Ekrem İmamoğlu tatilini bitirip sonunda İstanbul'a döndü! Üzerine toz kondurmayan İmamoğlu kendisi dışında her şeyi suçladı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'a yağan aşırı yağışlar Esenyurt ilçesinde faciaya neden olmuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyedeki makamında ekipleri organize edip halkın arasında olması gerekirken, Muğla'da tatil yaptı. Kamuoyunun yoğun baskısı ve eleştirisine rağmen tatiline devam eden İmamoğlu, İstanbullunun derdine sırt çevirdi. İBB ekiplerinin yetersiz kaldığı aşırı yağışlarda devlet hemen devreye girdi ve halkın sıkıntıları giderildi. Yaşanan bunca şeyden sonra tatili biten İmamoğlu İstanbul'a gelerek basına bir açıklama yapma teşrifinde bulundu. Herkesin merakla beklediği açıklama, İstanbul'u sel götürürken tatil yapmayı tercih etmekten daha kötü olarak yorumlandı. İmamoğlu aslında megakentte o kadar da büyük bir sel felaketinin yaşanmadığını söyledi. İstanbul gibi bir şehrin ağırlığına yakışmayan açıklamalarıyla sosyal medyadan yoğun eleştiri alan İmamoğlu'nun, tatilini yarıda kesip hemen görevinin başına dönmesi gerektiğini yaşanan onca şeye rağmen anlamadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 14.07.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022 13:52
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Ekrem İmamoğlu tatilini bitirip sonunda İstanbul’a döndü! Üzerine toz kondurmayan İmamoğlu kendisi dışında her şeyi suçladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kendisi tatildeyken yaşanan su baskınları konusunda yaptığı açıklamada İstanbul'da afet yaşanmadığını söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekrem İmamoğlu tatilini bitirip sonunda İstanbul’a döndü! Üzerine toz kondurmayan İmamoğlu kendisi dışında her şeyi suçladı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanmıştı. Özellikle Esenyurt'ta birçok ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği su baskınlarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de bayram tatilinde olduğu ortaya çıktı.
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Ekrem İmamoğlu tatilini bitirip sonunda İstanbul’a döndü! Üzerine toz kondurmayan İmamoğlu kendisi dışında her şeyi suçladı
üyük eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan çalışmalarını takip ettiğini açıkaldı. İstanbul'a dönen İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Ekrem İmamoğlu tatilini bitirip sonunda İstanbul’a döndü! Üzerine toz kondurmayan İmamoğlu kendisi dışında her şeyi suçladı

"O GÜN İSTANBUL GENELİNDE AFET YAŞANMADI"

İmamoğlu, yaşananlara afet denemeyeceğini, bunun bir algı olduğunu söyledi.

İmamoğlu şu şekilde konuştu:

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Ekrem İmamoğlu tatilini bitirip sonunda İstanbul’a döndü! Üzerine toz kondurmayan İmamoğlu kendisi dışında her şeyi suçladı

"Önce işin adını koyalım. Yaratılan algıları değil gerçeği konuşalım. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Esenyurt'ta bir sokakta evet sorun yaşandı.