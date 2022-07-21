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Kemal Kılıçdaroğlu her felakette tatilde olan Ekrem İmamoğlu'nu böyle savundu: Afet önceden haber vermez

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu her felakette tatilde olan Ekrem İmamoğlu’nu böyle savundu: Afet önceden haber vermez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul'da sel felaketi yaşanırken tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi. Megakentte afet yaşanırken tatilini yarıda kesip dönmeyen İmamoğlu'nu "Afet önceden haber vermez" ifadesiyle savunan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bunlar birer insan." dedi.

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