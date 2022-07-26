Bakanlık duyurdu: Bir PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK mensubu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bu yıl teslim olan terörist sayısı 62'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERMİŞ
Teslim olan örgüt mensubunun 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 62 OLDU
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 62'ye yükseldi.
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