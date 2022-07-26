Bakanlık duyurdu: Bir PKK’lı terörist teslim oldu

SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERMİŞ

Teslim olan örgüt mensubunun 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 62 OLDU

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 62'ye yükseldi.