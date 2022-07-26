26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'den CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki! Hiçbir partiyle istişare edilmedi

Son dakika: AK Parti'den CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki! Hiçbir partiyle istişare edilmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
ABONE OL
Son dakika: AK Parti’den CHP’nin meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki! Hiçbir partiyle istişare edilmedi

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada, "CHP'nin meclisi olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA