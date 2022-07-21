İBB’nin söktüğü dikey bahçelerin yerini gri duvarlar aldı! Gençlerden İmamoğlu’na tepki: Mahvetti

İlk çalışmasını Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yapan, daha sonra herhangi bir yerde projeyi devam ettirmeyen İBB, dikey bahçelerini kaldırdığı bazı yerlere de reklam panoları asmıştı.

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