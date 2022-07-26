Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in annesinden hastanede ilk ziyaret: Düne göre çok iyi, yüzü gülüyor
Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A., oğlunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Anne Yasemin A., “Düne göre oğlum çok iyi, yüzü gülüyor, hızla iyileşiyor. Oğlumun hastanede bakım altında olduğuna sevindim. Çok iyi bakıldığını gördüm ve içim rahat etti. Ama benim yanımda olmasını istiyorum. Biraz daha iyileştikten sonra birlikte olacağız ben eminim” dedi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöple dolu bir evin kilitli odasında bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A., avukatı Dilek Sezgin'le adliye önünde yaptığı açıklamanın ardından oğlunu tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. 10 dakikalık görüşmeye Yasemin A.'nın avukatı Dilek Sezgin'de eşlik etti.
"SARILDIK, KONUŞTUK"
Oğlunu bir gün sonra tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 10 dakikalığına ziyaret edebilen anne Yasemin A., oğlunun odasına girdiği zaman kendisini çok iyi hissettiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi.
Oğlunun hızla iyileştiğini gördüğünü anlatan anne Yasemin A., "Yeni kıyafetler giydirmişler, bir sürü hediyeler gelmiş. Gayet iyi ve mutluydu. Abur cuburlarını götürdüm, otobüste benden istemişti ama yiyememişti. Sevindi o kuru yemişlere. Anneannesi ile çekindiği fotoğraflarını götürdüm. Doğum günü resimleri vardı, onlara baktı iyi oldu. O resimlerine bakıyor şimdi. Sarıldık konuştuk, öptüm, kokladım. On dakika kalabildim içeride. Oğlum gayet iyi, şu an kendini çok iyi hissediyor. Daha da iyi olacak. Çok akıllı bir çocuk. Çocuğuma bakan görevliler, çok centilmen ve kibar olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.
"OĞLUMUN YÜZÜ GÜLÜYOR"
Oğlunun beklediğinden çok daha iyi gördüğünü ifade eden Yasemin A., "Çok çok iyi durumda. Anneanne köftesi istemişti dün. 'Bir an önce iyileş, evde yapacağız pişireceğiz' dedim. Sarıldık, öpüştük ayrıldık ve yeniden geleceğimi söyledim. O da, 'Tamam anne' dedi. Görüşmemde bir sıkıntı olmadı. Her gün oğlumu görmek istiyorum. Düne göre oğlum çok iyi, yüzü gülüyor. Hızla iyileşiyor. Oğlumun hastanede bakım altında olduğuna sevindim. Benim evim bayağı bir uzak, yollarda getirip götürürken yıpranabilirdi. Çok iyi bakıldığını gördüm ve içim rahat etti. Ama benim yanımda olmasını istiyorum. Biraz daha iyileştikten sonra birlikte olacağız ben eminim" dedi.
"MUTLUYUZ"
Yasemin A.'nın avukatı Dilek Sezgin, müvekkilinin oğlu ile görüşmesini sağladıkları içim mutlu olduklarını dile getirerek, "Hastane yönetimi yardımcı oldu, doktorlarımız çocukla ilgileniyor. Muhammet'in tedavi süreci devam ediyor, onu da yıpratmak istemiyoruz. Anne bu süreçte fırsat buldukça çocuğunu gelip görecek. Çocuğun tedavisi tamamlandıktan sonra annenin yanına almak için elimizden geleni yapacağız. Anne sabah üzgündü, kısa sürede oğlunu gördüğü için mutlu oldu. Cem Muhammet A.'nın iyileşme sürecine başlaması bizi memnun etti" diye konuştu.
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