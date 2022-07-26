Çöp evde bulunan Cem Muhammet’in annesinden hastanede ilk ziyaret: Düne göre çok iyi, yüzü gülüyor

"OĞLUMUN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Oğlunun beklediğinden çok daha iyi gördüğünü ifade eden Yasemin A., "Çok çok iyi durumda. Anneanne köftesi istemişti dün. 'Bir an önce iyileş, evde yapacağız pişireceğiz' dedim. Sarıldık, öpüştük ayrıldık ve yeniden geleceğimi söyledim. O da, 'Tamam anne' dedi. Görüşmemde bir sıkıntı olmadı. Her gün oğlumu görmek istiyorum. Düne göre oğlum çok iyi, yüzü gülüyor. Hızla iyileşiyor. Oğlumun hastanede bakım altında olduğuna sevindim. Benim evim bayağı bir uzak, yollarda getirip götürürken yıpranabilirdi. Çok iyi bakıldığını gördüm ve içim rahat etti. Ama benim yanımda olmasını istiyorum. Biraz daha iyileştikten sonra birlikte olacağız ben eminim" dedi.