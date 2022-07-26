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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi! Hikayesi ise yürek burktu! İşte vicdansız teyzenin alacağı ceza

Türkiye, Bursa'da boşaltılmak istenen bir çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı konuşuyor. Tırnakları ve saçları uzayan, vücudunda yaralar oluşan ve adeta bir deri bir kemiğe dönen çocuğun yaşadıkları korku filmlerini aratmadı. 9 yıl sonra ilk kez gülen Muhammet'in hikâyesi ise yürekleri burktu. On yedi kiloya kadar düşen Muhammet'in tedavisi Akdeniz Üniversitesi'nde sürüyor.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 10:12
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi! Hikayesi ise yürek burktu! İşte vicdansız teyzenin alacağı ceza

Bursa'da, teyzesinin bir yıldır kilitli tuttuğu çöp evden, perişan bir halde kurtarılan Cem Muhammet A. (9), önceki gün savcılık kararıyla teslim edildiği annesinden, dün yine savcılık kararıyla geri alındı.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi! Hikayesi ise yürek burktu! İşte vicdansız teyzenin alacağı ceza

Korumaya alınarak Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Muhammet A., ilk bakımı yapıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, doktor gözetiminde beslenecek olan Muhammet'e, ayrıca psikolojik destek verileceğini bildirdi.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi! Hikayesi ise yürek burktu! İşte vicdansız teyzenin alacağı ceza

'YEMEK ÇOK HOŞUNA GİTTİ'
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavi altına aldıkları Muhammet'in genel durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Herhangi bir organ yetmezliği yok.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi! Hikayesi ise yürek burktu! İşte vicdansız teyzenin alacağı ceza

Ama ciddi gelişim geriliği var. Sıvı açığı var. Kilosu olması gerekenin çok altında. 17 kilogram. Boyu 138 santimetre ve kısa. Görüntü anlamında yaşıtlarını yakalayabilmesi zaman alacak. Bunu yavaş yavaş bir yıl içinde toparlayacağız.

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet ilk kez gülümsedi! Hikayesi ise yürek burktu! İşte vicdansız teyzenin alacağı ceza

Pediatri servisinde yatıyor. Travmaları göreceğiz. Önemli olan gelişme geriliği değil. Daha önemlisi ruhsal travmalar. Ona moral vermek, destek olmak gerekiyor. En önemlisi sevgi, hepimiz sevgi vermeliyiz. Devletimiz onu koruyacak. Gülüştük.