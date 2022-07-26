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Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezi göreve başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! İstanbul’daki müşterek koordinasyon merkezi göreve başladı

Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezi göreve başladı." denildi.

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