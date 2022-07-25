Son dakika haberleri: Çöp evde baygın halde bulunan çocuğun annesi Yasemin A.! Evine kokudan girilemedi: O da çöp ev çıktı!

Son dakika haberleri: Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Muhammed ekipler tarafından koruma altına alındı. Talihsiz miniğin annesi Yasemin Acar'ın da çöp evde yaşadığı gün yüzüne çıktı. Site yöneticisi Arzu Ağlamaz Toker, "Evin içi çöp dolu. Site görevlilerimizce görüntüledik. Anne buna tepki gösterdi" şeklinde konuştu. Komşu Osman Ergül de anne Yasemin Acar'ın şizofren olduğunu öne sürdü. Annesi de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anne Yasemin Acar açıklamalarında, "Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 25.07.2022 17:27 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 18:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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