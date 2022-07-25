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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Çöp evde baygın halde bulunan çocuğun annesi Yasemin A.! Evine kokudan girilemedi: O da çöp ev çıktı!

Son dakika haberleri: Çöp evde baygın halde bulunan çocuğun annesi Yasemin A.! Evine kokudan girilemedi: O da çöp ev çıktı!

Son dakika haberleri: Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Muhammed ekipler tarafından koruma altına alındı. Talihsiz miniğin annesi Yasemin Acar'ın da çöp evde yaşadığı gün yüzüne çıktı. Site yöneticisi Arzu Ağlamaz Toker, "Evin içi çöp dolu. Site görevlilerimizce görüntüledik. Anne buna tepki gösterdi" şeklinde konuştu. Komşu Osman Ergül de anne Yasemin Acar'ın şizofren olduğunu öne sürdü. Annesi de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anne Yasemin Acar açıklamalarında, "Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 25.07.2022 17:27 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 18:21
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Son dakika haberleri: Çöp evde baygın halde bulunan çocuğun annesi Yasemin A.! Evine kokudan girilemedi: O da çöp ev çıktı!

Son dakika… Bursa'da boşaltılmak istenen pislik içindeki evin kilitli odasında baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed A, Antalya'da ikamet eden 48 yaşındaki annesi Yasemin Acar'a teslim edilmesinin akabinde yapılan araştırma ardından annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

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Son dakika haberleri: Çöp evde baygın halde bulunan çocuğun annesi Yasemin A.! Evine kokudan girilemedi: O da çöp ev çıktı!

OĞLUNU VERMEK İSTEMEDİ

Yasemin Acar'ın oturduğu Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Gaye Sitesi 71 Blok'ta oturan eve gelen ekipler anneye, Cem Muhammed'in devlet tarafından alınacağını belirttiler. Anne ilk etapta oğlunu vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından polisler Cem Muhammed'i alarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiler.

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Son dakika haberleri: Çöp evde baygın halde bulunan çocuğun annesi Yasemin A.! Evine kokudan girilemedi: O da çöp ev çıktı!

ANNENİN YAŞADIĞI ÇÖP EVE KOKUDAN GİRELEMEDİ

Site yönetici Arzu Ağlamaz Toker, anne Yasemin Acar'ın 2028 yılından buyan kiracıları olduğunu söyledi.

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Son dakika haberleri: Çöp evde baygın halde bulunan çocuğun annesi Yasemin A.! Evine kokudan girilemedi: O da çöp ev çıktı!

Halk Eğitimde ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen Yasemin Acar'ın da evde çöp biriktirip kedi ve köpek beslediği de ortaya çıktı.

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Son dakika haberleri: Çöp evde baygın halde bulunan çocuğun annesi Yasemin A.! Evine kokudan girilemedi: O da çöp ev çıktı!

Yönetici Arzu Ağlamaz Toker çocuğun kesinlikle anneye teslim edilmemesi gerektiğini söyledi.