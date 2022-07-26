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Son dakika: Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u ile görüştü

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’u ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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