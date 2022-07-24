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Bursa'da dehşete düşüren olay! Çöp evden çocuk çıktı | Baygın halde bulundu

Son dakika haberine göre Bursa'da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye verdi. Mahkemeden evin tahliyesi kararı çıktı. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasından ise 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu.

Giriş Tarihi: 24.07.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 11:41
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Bursa’da dehşete düşüren olay! Çöp evden çocuk çıktı | Baygın halde bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi.

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Bursa’da dehşete düşüren olay! Çöp evden çocuk çıktı | Baygın halde bulundu

Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi.

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Bursa’da dehşete düşüren olay! Çöp evden çocuk çıktı | Baygın halde bulundu

Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı.

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Bursa’da dehşete düşüren olay! Çöp evden çocuk çıktı | Baygın halde bulundu

Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise 'Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!' yazıldığı görüldü.

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Bursa’da dehşete düşüren olay! Çöp evden çocuk çıktı | Baygın halde bulundu

Duvarda not kağıtlarına yazılıp, duvara yapıştırılan farklı dildeki onlarca not ise dikkat çekti. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.