Bursa'da dehşete düşüren olay! Çöp evden çocuk çıktı | Baygın halde bulundu

Son dakika haberine göre Bursa'da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye verdi. Mahkemeden evin tahliyesi kararı çıktı. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasından ise 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu.

Giriş Tarihi: 24.07.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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