Çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu! Teyzesinin ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye verdi. Mahkemeden evin tahliyesi kararı çıktı. İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasından ise 9 yaşındaki bir çocuk baygın halde bulundu. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olduğu, kız kardeşinden 2 yıl önce aldığı ve çöplerle dolu kilitli bir odada yaklaşık 1 yıldır tuttuğu öğrenildi. Gelen son dakika haberine göre ise Kamuran A.'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.07.2022 06:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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