İBB İSPARK otoparkını otomobil firmasına kiraladı! Mağdur vatandaşlardan tepki

Vatandaşların tepkileri şu şekilde:

Ferhat Başer yaptığı açıklamada, "Burada otopark sorunu var. Bir otopark var ancak özel bir şirket işletiyor. Normalde burasını İSPARK'ın işletmesi lazım. Özellikle hafta sonları millet bahçesi çok kalabalık oluyor ya da vatandaşlar alışveriş için geliyorlar ama arabalarını park edecek yer bulamıyorlar. Anladığımız kadarıyla burada bir rant var İBB de bundan vazgeçmek istemiyor. Biz vatandaşlar olarak çok mağdur ve şikâyetçiyiz." dedi.

Tepki gösterenlerden biri de Fuat Aktaş oldu. Aktaş, "Burası keşmekeş oluyor. Söz konusu özel işletmeye ait tırlar geliyor buradan geçemiyorlar. Yol kenarına park etmek zorunda kalan araçların kaldırılması için sürekli korna çalıyorlar. Burası sanki onların mülküymüş gibi davranıyorlar. Hafta sonları zaten burada yer yok ama o tarafı İSPARK işletse vatandaşlar oraya araçlarını park etse herkes bu hizmetten faydalanacak ama maalesef böyle bir durum yok. Buradaki esnaf bu olaydan çok mağdur vatandaşlar da araçlarını park edecek yer bulamadıkları için sorun yaşıyorlar. Artık gerekirse dilekçe verip bu çilenin sonlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.