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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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