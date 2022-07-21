SON DAKİKA! İBB mahkemelik oldu: Taksiciler odasından suç duyurusu
İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde (UKOME) 750 minibüsün, taksiye dönüştürülmesiyle ilgili alınan karar dolayısıyla İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) davalık olmuştu. Düzenlediği basın toplantısında davanın lehlerine sonuçlandığını belirten İTEO Başkan Vekili Veli Yurt, İBB'nin kararı uygulamadığını bildirdi. İTEO Avukatı Hülya Sürgülüoğlu da kararı uygulamayan İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.
Bir yıl önceki UKOME Toplantısı'nda 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı.
Kasım ayında yapılan kura çekimi ile minibüslerin plakaları, taksi plakasına çevrildi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kararı mahkemeye götürdü.
İTEO Başkan Vekili Veli Yurt, basın toplantısı düzenleyerek davanın lehlerine sonuçlandığını ve İBB'nin mahkeme kararını uygulamadığını bildirdi. İTEO Avukatı Hülya Sürgülüoğlu da kararı uygulamayan İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
"BİZ BELEDİYENİN, ALDIĞI KARARI UYGULAMASINI BEKLİYORUZ"
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, "Daha önce alınmış UKOME kararı gereği 750 minibüsün taksiye dönüşümü gerçekleşti. Biz de dava açtık. 10. İdare Mahkemesi 13 Haziran'daki sonuçlanan davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyarak, bu dava usulen bozuldu. Biz de belediyenin, alınan kararı uygulamasını bekliyoruz. Eğer Belediye kararı uygulamazsa biz de bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz bu dönüşümün haksız olduğunun kanaatindeyiz. Dönüşüm sırasında bir tane minibüs 900 bin lira ediyordu. O dönem dönüşen plakaları sattılar, yerine 2 minibüs aldılar" dedi.
"PİYASADA 750 TANE EKSTRA TAKSİ DOLAŞIYOR"
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Avukatı Hülya Sürgülüoğlu, "Belediyenin almış olduğu kararlara karşı esnaf odası adına açtığımız davalar kesinleşerek lehimize sonuçlandı. Bunlarla ilgili belediyeye başvurularımızı yaptık. Kararın uygulanmaması üzerine. Dün itibariyle savcılık nezdinde de gerekli şikayeti yapmış olduk. Biz haklı olduğumuzu ispat ettik. Şu an 750 tane ekstra taksi piyasada dolaşıyor, bu 750 taksinin geri döndürülmesi gerekiyor. Savcılığa şikayetimizi yaptık kanunda. 'Görevi kötüye kullanmak' maddesi var. UKOME kararının uygulanmaması gerekiyordu ama kura ile uygulandı" diye konuştu.
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