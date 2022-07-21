SON DAKİKA! İBB mahkemelik oldu: Taksiciler odasından suç duyurusu

"BİZ BELEDİYENİN, ALDIĞI KARARI UYGULAMASINI BEKLİYORUZ"



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, "Daha önce alınmış UKOME kararı gereği 750 minibüsün taksiye dönüşümü gerçekleşti. Biz de dava açtık. 10. İdare Mahkemesi 13 Haziran'daki sonuçlanan davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyarak, bu dava usulen bozuldu. Biz de belediyenin, alınan kararı uygulamasını bekliyoruz. Eğer Belediye kararı uygulamazsa biz de bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz bu dönüşümün haksız olduğunun kanaatindeyiz. Dönüşüm sırasında bir tane minibüs 900 bin lira ediyordu. O dönem dönüşen plakaları sattılar, yerine 2 minibüs aldılar" dedi.