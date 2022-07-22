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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 10 gözaltı

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Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 10 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Kentin 7 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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