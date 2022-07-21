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CHP'li İBB'den ağaç katliamı! Kesilen çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde hastalıklı olduğu iddiasıyla kestiği tarihi çınar ağaçlarının yerine diktiği fidanların bir kısmı kurudu. İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Hasanoğlu, "AK Parti döneminde 7 bin 119 anıt ağaç onarılırken bu rakam CHP'li yönetim döneminde 2 bin 140'a indi. Bakım yapmak zor, kesmek kolay. Biz zor olanı tercih ederken bu yönetim bakım yapmayı değil kesmeyi seçti" dedi.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 16:27
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CHP’li İBB’den ağaç katliamı! Kesilen çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından mart ayı başında kanser olduğu ve hastalığı diğer ağaçlara bulaştırma riski bulunduğu gerekçesiyle Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde kestiği ağaçların bir kısmının yerine yenilerinin dikilmediği, bazı ağaçların kesildiği şekliyle kaldığı, bazı ağaçların ise kesildikten sonra köklerinin çıkarıldığı ve çukurun etrafının betonla çevrildiği görüldü.

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CHP’li İBB’den ağaç katliamı! Kesilen çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu

Belediye ekiplerinin kesilen ağaçlardan bazılarının yerine diktiği fidanlardan bir kısmının tutmayarak kuruduğu gözlendi.

Çırağan Caddesi'nde yetişkin 3 çınar ağacının daha kuruduğu, inşaat çalışmasının yürütüldüğü alanda ise kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilmediği görüldü.

Öte yandan geçen haziran ayında Emirgan Korusu'nda İBB ekipleri tarafından bir kısmı izinsiz olarak kesilen ağaçlarla ilgili de bir yenileme çalışması yapılmadı.

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CHP’li İBB’den ağaç katliamı! Kesilen çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu

BAKIM YAPILAN AĞAÇ SAYISI DÜŞTÜ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İBB'nin Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'nde kesilen anıt ağaçlarla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapamadığını söyledi.

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CHP’li İBB’den ağaç katliamı! Kesilen çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu

Ağaçların kesilmesinin ardından uygulanması gereken prosedürler bulunduğunu ifade eden Hasanoğlu, "Kesilen ağaçların kökleriyle beraber çevresindeki toprağın da çıkarılıp yenilenmesi ve dinlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca kesilen ağaçlarla ilgili hastalıklı olduklarını belirtir bir numune ile birlikte bilgilendirici bir tabela konulması gerekiyor. Toprağın 6 ay dinlendirilmesinin ardından yeni bir ağaç dikilmesi gerekiyor. Ancak bunların yapılmadığını, yeterli süre dolmadan bir kısım ağaçların dikildiğini ve onların da tutmadığını görüyoruz." diye konuştu.

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CHP’li İBB’den ağaç katliamı! Kesilen çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu

Hasanoğlu, özellikle anıt ağaçların düzenli bakımlarının yapılması gerektiğini, aksi takdirde hastalık karşısında çok geç kalınabileceği uyarısında bulunarak, İstanbul'daki anıt ağaçların bakımları yapılmadığı için hızla hastalanarak kuruduğunu dile getirdi.