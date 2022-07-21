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CHP'li İBB'den ağaç katliamı! Kesilen çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde hastalıklı olduğu iddiasıyla kestiği tarihi çınar ağaçlarının yerine diktiği fidanların bir kısmı kurudu. İBB Meclisi Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Hasanoğlu, "AK Parti döneminde 7 bin 119 anıt ağaç onarılırken bu rakam CHP'li yönetim döneminde 2 bin 140'a indi. Bakım yapmak zor, kesmek kolay. Biz zor olanı tercih ederken bu yönetim bakım yapmayı değil kesmeyi seçti" dedi.
Giriş Tarihi: 21.07.2022 16:27Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 16:27