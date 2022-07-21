CHP’li İBB’den ağaç katliamı! Kesilen çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu

Ağaçların kesilmesinin ardından uygulanması gereken prosedürler bulunduğunu ifade eden Hasanoğlu, "Kesilen ağaçların kökleriyle beraber çevresindeki toprağın da çıkarılıp yenilenmesi ve dinlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca kesilen ağaçlarla ilgili hastalıklı olduklarını belirtir bir numune ile birlikte bilgilendirici bir tabela konulması gerekiyor. Toprağın 6 ay dinlendirilmesinin ardından yeni bir ağaç dikilmesi gerekiyor. Ancak bunların yapılmadığını, yeterli süre dolmadan bir kısım ağaçların dikildiğini ve onların da tutmadığını görüyoruz." diye konuştu.