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Abdülhamid Han Yunanistan'ın kabusu oldu! Korkutan 3 senaryo

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Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Abdülhamid Han Yunanistan’ın kabusu oldu! Korkutan 3 senaryo

Akdeniz ve Ege'de Yunanistan'a korku salan Türkiye, 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han ile de kabus oldu. Abdülhamid Han'ın ilk görev yeriyle ilgili Atina'nın 3 olası senaryo üzerinde durduğu ifade edildi. Yunanistan'ın en korktuğu durumlardan birisi de Abdülhamid Han gemisinin Oruç Reis krizinin yaşandığı yerde faaliyet gösterme olasığı.

Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor.

Abdülhamid Han, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ederken, iplerin bir süredir gergin olduğu Yunanistan da Türkiye'nin 4. sondaj gemisine yoğun ilgi gösterdi.

Haftalardır Yunanistan manşetlerinden düşmeyen Abdülhamid Han'la ilgili Atina'nın 3 olası senaryosu var.

Bu senaryolar şöyle:

1. Abdülhamid Han'ın Türkiye karasuları içinde faaliyet göstermesi
Yunan basınında dolaşan haberlerde bu ihtimale çok az yer veriliyor. Nitekim Atina da bu ihtimal üzerinde çok az duruyor.

2. Türkiye'nin, Türk karasuları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sondaj yapması
Birkaç hafta önce KKTC ihtimali üzerinde duran Yunan basını, Atina'nın Amdülhamid Han'ın hamlelerini tahmin etmek için akademisyenlerden bilgi aldığını ifade etmişti.

3. Doğu Akdeniz'de 2020 yılında yaşanan Oruç Reis krizinin yaşandığı yerde faaliyet göstermesi
2020 yılının Ağustos ayında, Antalya açıklarında doğal gaz arama çalışmarını devam ettiren Oruç Reis, Yunan savaş gemileri tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Türk donanması da duruma müdahale ederek Yunan tarafının uzaklaşmasını sağlamıştı. Süreç iki ülke arasında ciddi bir kriz yaşatmıştı.

"TÜRKİYE ER YA DA GEÇ..."

Yunanistan, Abdülhamid Han'ın en geç 15 Ağustos'ta akdenize açılacağı hesaplarını yapıyor. Aynı zamanda Atina yönetimi en çok ikinci senaryo üzerinde duruyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos da Abdülhamid Han ile ilgili konuşmuştu.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Stathakopoulos, "Sıcak bir yaz görmeyeceğimizi umuyorum" dedi.

Stathakopoulos, "Türkiye, er ya da geç, Ege'de araştırma faaliyetlerine başlayacak" dedi. Ancak, Stathakopoulos'a göre "bu durum iki ülke arasında iplerin gerilmesine neden olabilir." demişti.

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