Abdülhamid Han Yunanistan’ın kabusu oldu! Korkutan 3 senaryo

"TÜRKİYE ER YA DA GEÇ..."

Yunanistan, Abdülhamid Han'ın en geç 15 Ağustos'ta akdenize açılacağı hesaplarını yapıyor. Aynı zamanda Atina yönetimi en çok ikinci senaryo üzerinde duruyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan Türkolog Dimitris Stathakopoulos da Abdülhamid Han ile ilgili konuşmuştu.