22 Temmuz 2022, Cuma
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Abdülhamid Han müjdesi Atina’yı endişelendirdi! Atina’da Abdülhamid Han senaryoları… Atina’dan yeni kışkırtma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ağustos ayında göreve başlayacağı müjdesini vermesi, Atina'da endişeye neden oldu. Türkiye ile yaşanabilecek olası gerilimler üzerinde duran Yunanistan, üç senaryo üzerinde duruyor. Öte yandan Yunanistan'da silahlanma yarışı hız kesmeden devam ediyor. Adalarına anti-SİHA sistemleri yerleştiren Atina yönetimi şimdi de Girit Adasına balistik füzeleri tespit eden radar yerleştirmeye karar verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.